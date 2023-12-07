Зеленський анонсував важливі голосування від ВР

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що цього тижня Верховна Рада повинна ухвалити важливі рішення щодо того, що повинна зробити наша держава в межах підготовки початку перемовин з ЄС. Також у ВР мають прийняти рішення щодо очікувань відносин України з кредиторами.

Відповідне звернення опубліковано на Youtube-каналі Офісу Президента.

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"Цього тижня очікуємо від ВР критично важливих голосувань — щодо того, що від нас очікують у відносинах із кредиторами, і того, що Україна має зробити в межах підготовки початку переговорів з ЄС", — наголосив він.

Крім того, глава держави подякував Японії за пакет допомоги для України сумою 4,5 млрд доларів.

Відзнака для українських прикордонників

Також Зеленський відзначив воїнів-прикордонників, які разом із ЗСУ захищають українців від російських окупантів на фронті.

"Особливо відзначу воїнів Краматорського прикордонного загону — Бахмутський напрямок, Донеччина. Солдат Мечислав Левицький та сержант Ігор Куликов. Хоробрі, результативні воїни. Дякую вам, хлопці!" — наголосив він.

Крім того, глава держави відзначив житомирський прикордонний загін, а саме солдата Василя Палія із позивним "Кордон" та сержанта Олександра Качура, які воюють у Донецькій області.

Захист українців від ворожих дронів

Також Зеленський згадав і за спецпідрозділ "Дозор", який працює на різних напрямках та показує результати на кожному з них.

"Відзначу також підрозділи, які захищають південь нашої держави, зокрема Південного регіонального управління та Морської охорони. Їх мобільні вогневі групи щоночі полюють на "шахеди". І я дякую вам, хлопці, за кожен збитий ворожий дрон!" — додав Президент.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Петро Черник заявив, що країна-агресорка Росія своїми атаками "шахедів" по Україні намагається знайти вразливі сторони системи протиповітряної оборони. Таким чином окупанти планують прицільно влучати по об'єктах української інфраструктури.