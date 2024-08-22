В Украине утвердят две стратегии, касающиеся жизни ветеранов войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 августа, поручил Кабинету Министров утвердить Национальную стратегию ветеранской политики. Это касается и Стратегии формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Стратегии по отношению к украинским ветеранам

"Это правильно и нужно для государства, для всех наших людей, для нашего развития — чтобы ветеранское общество Украины было полностью интегрировано в общественную жизнь и чтобы ветераны, которые видят себя проводниками перемен, действительно могли стать одним из самых надежных источников силы для Украины после этой войны", — подчеркнул президент.

Он отметил, что именно для этой цели должна быть организована государственная политика — украинская ветеранская политика. Поэтому Зеленский сегодня поручил правительству утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни.

Украинский лидер попросил защитников и защитниц быть активными, энергичными, чтобы ветеранское общество укрепляло дальнейшее развитие страны.