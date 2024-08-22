В Україні затвердять дві стратегії, які стосуються життя ветеранів війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 серпня, доручив Кабінету Міністрів затвердити Національну стратегію ветеранської політики. Також це стосується Стратегії формування системи переходу від військової служби до цивільного життя.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Стратегії стосовно українських ветеранів

"Це правильно і потрібно для держави, для всіх наших людей, для нашого розвитку — щоб ветеранська спільнота України була цілковито інтегрована в суспільне життя і щоб ветерани, які бачать себе провідниками змін, дійсно могли стати одним з найнадійніших джерел сили для України після цієї війни", — наголосив президент.

Він зауважив, що саме із цією метою має бути організована державна політика — українська ветеранська політика. Тому Зеленський сьогодні доручив Уряду, аби там затвердили Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя.

Український лідер попросив захисників і захисниць бути активними, енергійними, аби ветеранська спільнота зміцнювала подальший розвиток країни.