Зеленский наградил государственными наградами украинских прокуроров

Президент Украины Владимир Зеленский во время награждения прокуроров. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем работников и работниц прокуратуры. Он вручил украинским прокурорам государственные награды.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Ответственная работа для Украины

Зеленский отметил специалистов вместе с Генеральным прокурором Украины Андреем Костиным и Генеральным прокурором Литвы Нидой Грунскене.

"На сегодняшний день задокументировано более 110 тысяч нарушений российскими оккупантами законов и обычаев войны. Собрать надлежащую доказательную базу всех тех зверств, которые совершают россияне на нашей земле, — это очень ответственная и исторически весомая работа. Я благодарю всех, кто ее выполняет", — подчеркнул глава страны.

Сколько преступлений расследуют с начала полномасштабного вторжения

Отметим, что с начала полномасштабной войны Офис генерального прокурора передал в суд почти 1,5 тысяч уголовных производств по обвинениям в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года прокуроры передали в суд 2 934 обвинительных акта по статье о коллаборационной деятельности.

"222 — пособничество государству-агрессору, 237 — несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, 1191 — оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины", — отметили в сообщении.

По состоянию на 21 ноября в Офисе генерального прокурора Украины зарегистрировали 113 522 производства о возможных военных преступлениях и преступлениях агрессии со стороны РФ.

В ведомстве говорят, что 681 представитель военно-политического руководства РФ сейчас является подозреваемым.

Напомним, Офис генерального прокурора объявил подозрение российскому генералу, приказавшему обстрелять Умань 28 апреля 2023 года. В результате атаки оккупантов погибли 23 мирных жителя, из них шестеро — дети.