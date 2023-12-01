Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський нагородив державними нагородами українських прокурорів arrow

Зеленський нагородив державними нагородами українських прокурорів

1 грудня 2023 17:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський нагородив державними нагородами українських прокурорів
Президент України Володимир Зеленський під час нагородження прокурорів. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем працівників і працівниць прокуратури. Він вручив українським прокурорам державні нагороди.

Про це він повідомив у своїх соцмережах. 

Читайте також:

Відповідальна робота для України

Зеленський відзначив фахівців разом з Генеральним прокурором України Андрієм Костіним та Генеральним прокурором Литви Нідою Грунскене.

"На сьогодні задокументовано понад 110 тисяч порушень російськими окупантами законів і звичаїв війни. Зібрати належну доказову базу всіх тих звірств, які вчиняють росіяни на нашій землі, — це дуже відповідальна та історично вагома робота. Я дякую всім, хто її виконує", — наголосив глава держави. 

Скільки злочинів розслідують з початку повномасштабного вторгнення

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Офіс генерального прокурора передав до суду майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за обвинуваченнями в державній зраді. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Крім того, з 24 лютого 2022 року прокурори передали до суду 2 934 обвинувальних акти за статтею про колабораційну діяльність.

"222 — пособництво державі-агресору, 237 — несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, 1191 — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України", — наголосили у повідомленні.

Загалом станом на 21 листопада в Офісі генерального прокурора України зареєстрували 113 522 провадження про можливі воєнні злочини і злочини агресії з боку РФ.

У відомстві кажуть, що 681 представник військово-політичного керівництва РФ наразі є підозрюваним.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора оголосив підозру російському генералу, який наказав обстріляти Умань 28 квітня 2023 року. Внаслідок атаки окупантів загинуло 23 мирних жителі, з них шестеро — діти. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі