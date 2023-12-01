Зеленський нагородив державними нагородами українських прокурорів

Президент України Володимир Зеленський під час нагородження прокурорів. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем працівників і працівниць прокуратури. Він вручив українським прокурорам державні нагороди.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також:

Відповідальна робота для України

Зеленський відзначив фахівців разом з Генеральним прокурором України Андрієм Костіним та Генеральним прокурором Литви Нідою Грунскене.

"На сьогодні задокументовано понад 110 тисяч порушень російськими окупантами законів і звичаїв війни. Зібрати належну доказову базу всіх тих звірств, які вчиняють росіяни на нашій землі, — це дуже відповідальна та історично вагома робота. Я дякую всім, хто її виконує", — наголосив глава держави.

Скільки злочинів розслідують з початку повномасштабного вторгнення

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Офіс генерального прокурора передав до суду майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за обвинуваченнями в державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Крім того, з 24 лютого 2022 року прокурори передали до суду 2 934 обвинувальних акти за статтею про колабораційну діяльність.

"222 — пособництво державі-агресору, 237 — несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, 1191 — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України", — наголосили у повідомленні.

Загалом станом на 21 листопада в Офісі генерального прокурора України зареєстрували 113 522 провадження про можливі воєнні злочини і злочини агресії з боку РФ.

У відомстві кажуть, що 681 представник військово-політичного керівництва РФ наразі є підозрюваним.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора оголосив підозру російському генералу, який наказав обстріляти Умань 28 квітня 2023 року. Внаслідок атаки окупантів загинуло 23 мирних жителі, з них шестеро — діти.