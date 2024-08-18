Как Россия на этой неделе атаковала Украину — Зеленский привел ужасные данные

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Россия всегда знает, куда и что атакует своими ракетами и бомбами. Таким образом страна-агрессор делает сознательный и целенаправленный террор против Украины.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 18 августа.

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По словам главы государства, российская армия на этой неделе запустила по Украине:

40 ракет;

750 корректируемых авиабомб;

200 дронов-камикадзе.

"За такой террор оккупант должен отвечать перед судом и историей и уже отвечает перед силой наших воинов. Всех тех украинцев и украинок, которые возвращают справедливость, уничтожают оккупанта и защищают наши позиции", — сказал президент.

Также Зеленский подчеркнул, что украинские защитники именно так защищают, как нужно для сохранения украинской независимости и достижения наших задач.

"Благодарю каждого и каждую, кто поддерживает и спасает жизнь! Всем спасателям, медикам, работникам коммунальных предприятий, волонтерам. Спасибо всем, кто помогает нашим людям преодолевать последствия террора", — выразил президент благодарность украинскому тылу.