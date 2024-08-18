Як Росія цього тижня атакувала Україну, — Зеленський навів жахливі дані

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Росія завжди знає, куди та що атакує своїми ракетами та бомбами. Таким чином країна-агресор робить свідомий та цілеспрямований терор проти України.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у неділю, 18 серпня.

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За словами глави держави, російська армія цього тижня запустила по Україні:

40 ракет;

750 керованих авіабомб;

200 дронів-камікадзе.

"За такий терор окупант має відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів. Усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, які знищують окупанта й захищають наші позиції", — сказав президент.

Також Зеленський наголосив, що українські оборонці саме так захищають, як потрібно для збереження української незалежності та "досягнення наших завдань".

"Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору", — висловив президент подяку українському тилу.