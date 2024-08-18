Як Росія цього тижня атакувала Україну, — Зеленський навів жахливі дані

Зеленський назвав кількість ворожих цілей, які Росія випустила по Україні цього тижня
Росія завжди знає, куди та що атакує своїми ракетами та бомбами. Таким чином країна-агресор робить свідомий та цілеспрямований терор проти України.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у неділю, 18 серпня.
Чим Росія цього тижня атакувала Україну
За словами глави держави, російська армія цього тижня запустила по Україні:
- 40 ракет;
- 750 керованих авіабомб;
- 200 дронів-камікадзе.
"За такий терор окупант має відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів. Усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, які знищують окупанта й захищають наші позиції", — сказав президент.
Також Зеленський наголосив, що українські оборонці саме так захищають, як потрібно для збереження української незалежності та "досягнення наших завдань".
"Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору", — висловив президент подяку українському тилу.
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