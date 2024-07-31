Война в Украине — сколько вражеских целей было сбито 31 июля

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В ночном обстреле российскими дронами-камикадзе украинские силы ПВО сбили 89 "шахедов". Для полной защиты от атак, включая ракеты и авиацию, Украине необходима достаточная поддержка партнеров посредством систем ПВО и дальнобойного оружия.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 31 июля.

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Зеленский отметил, что во время ночной вражеской атаки на Украину удалось сбить 89 беспилотников. Это все цели, запущенные россиянами сегодня.

Украинские военные сбивают враждебные цели. Фото: 121-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

"Это важный результат. Украинцы могут полностью оградить свое небо от российских ударов, когда имеют для этого достаточное обеспечение", — отметил глава государства.

Он добавил, что эффективность защиты требуется также от российских ракет и боевой авиации оккупантов. По его словам, для этого необходимы смелые решения партнеров.

Силы ПВО при атаке на Украину. Фото: Бригада "Чорний ліс"

"Такая же эффективность защиты нужна и от российских ракет, и от боевой авиации оккупанта. И это возможно обеспечить. Необходимы достаточно смелые решения партнеров — достаточно систем ПВО, достаточно дальнобойности. А украинцы сделают все правильно и метко", — написал Зеленский.

Публикация Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 31 июля враг нанес наиболее массовую атаку ударными дронами на Украину за всю войну.

Целью россиян был Киев, однако им не удалось достичь желаемого. Благодаря работе ПВО все враждебные цели были сбиты.

В Киевской области пострадавших среди населения нет, однако повреждены 13 частных домов.

Напомним, в сети показали карту примерного маршрута враждебных БпЛА во время ночной атаки против Украины.

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