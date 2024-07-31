Війна в Україні — скільки ворожих цілей було збито 31 липня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У нічному обстрілі російськими дронами-камікадзе українські сили ППО збили 89 "шахедів". Для повного захисту від атак, включаючи ракети та авіацію, Україні необхідна достатня підтримка партнерів у вигляді систем ППО та далекобійної зброї.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у середу, 31 липня.

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Зеленський зазначив, що під час нічної ворожої атаки на Україну вдалося збити 89 безпілотників. Це усі цілі, які були запущені росіянами сьогодні.

Українські військові збивають ворожі цілі. Фото: 121-ша окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

"Це важливий результат. Українці можуть повністю захистити своє небо від російських ударів, коли мають для цього достатнє забезпечення", — зауважив глава держави.

Він додав, що ефективність захисту потрібна також від російських ракет та бойової авіації окупантів. За його словами, для цього необхідні сміливі рішення партнерів.

Сили ППО під час атаки на Україну. Фото: Бригада "Чорний ліс"

"Така ж ефективність захисту потрібна й від російських ракет, і від бойової авіації окупанта. І це можливо забезпечити. Необхідні достатньо сміливі рішення партнерів – достатньо систем ППО, достатньо далекобійності. А українці зроблять усе правильно та влучно", — написав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня ворог завдав найбільш масової атаки ударними дронами на Україну за всю війну.

Ціллю росіян був Київ, проте їм не вдалося досягти бажаного.Завдяки роботі ППО всі ворожі цілі були збиті.

На Київщині постраждалих серед населення немає, однак пошкоджено 13 приватних будинків.

Нагадаємо, в мережі показали карту приблизного маршруту ворожих БпЛА під час нічної атаки проти України.

Також ми писали, що у Повітряних силах показали, як збивають російський "шахед" на східному напрямку.