Украинцы за границей — какие страны согласились возвращать мужчин, которые незаконно выехали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали о возвращении украинцев, незаконно пересекших границу. По его словам, у нашей страны такие договоренности только с Польшей, поэтому в больших масштабах сделать это непросто.

Об этом глава государства сказал во время своей пресс-конференции.

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Зеленский объяснил, что у Украины есть с Польшей договоренность о тех, кто незаконно пересекал границу. Таких людей отправят обратно.

В то же время, по словам президента, с Молдовой, Румынией и Венгрией — таких договоренностей нет, поэтому сделать это труднее.

В то же время глава государства добавил, что он поддерживает возвращение украинских мужчин из-за границы, которые законно выехали, но без принуждения. Он считает, что стоит создать все условия, чтобы украинцы сами захотели вернуться.

Об этом гарант уже говорил с правительством, ведь с уехавшими за границу нужно работать и не потерять их связь со страной.