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Зеленський назвав країни, які погодились повертати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали

27 серпня 2024 15:52
Катерина Османська - Редактор
Українці за кордоном — які країни погодились повертати чоловіків, які незаконно виїхали
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Катерина Османська - Редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі про повернення українців, які незаконно перетнули кордон. За його словами, наша країна має такі домовленості лише з Польщею, тому в більших масштабах зробити це непросто.

Про це глава держави сказав під час своєї пресконференції.

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Зеленський пояснив, що Україна має з Польщею домовленість про тих, хто незаконно перетинав кордон. Таких людей відправлятимуть назад. 

Водночас за словами президента, з Молдовою, Румунією та Угорщиною — таких домовленостей немає, тому зробити це важче.

Водночас глава держави додав, що він підтримує повернення українських чоловіків з-за кордону, які виїхали законно, але без примусу. Він вважає, що варто створити всі умови для того, щоб українці самі захотіли повернутися. 

 Про це гарант вже говорив з урядом, адже з тими, хто виїхав за кордон, потрібно працювати й не втратити їхній зв’язок із країною.

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