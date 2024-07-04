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Зеленский не исключает участия Путина в следующем Саммите мира

4 июля 2024 12:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Путин может быть приглашен на Саммит мира — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Украина в ближайшее время не ожидает участия российского президента Владимира Путина в каких-либо переговорах. Совместная работа США и Китая имела бы больше шансов на успех.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, опубликованном вечером 3 июля.

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По словам Зеленского, Путин слишком напуган, чтобы участвовать в переговорах между Украиной и Россией, если удастся найти путь к этому.

В то же время, Президент не исключает, что российский лидер все же получит возможность быть приглашенным на будущий Саммит мира.

Глава государства подчеркнул, что для того, чтобы война закончилась справедливо для Украины и мира, больше всего шансов на успех имела бы совместная работа США и Китая.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Украинский лидер хочет выслушать его план окончания войны.

Также Президент считает, что прекращение огня не будет окончанием войны, а просто заморозит конфликт. Он считает, что такое развитие событий предоставит России преимущество.

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