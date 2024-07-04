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Зеленський не виключає участі Путіна в наступному Саміті миру

4 липня 2024 12:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Путін може бути запрошений на Саміт миру — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Україна найближчим часом не очікує участі російського президента Володимира Путіна в будь-яких переговорах. Спільна робота США та Китаю мала б найбільше шансів на успіх.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, яке було опубліковане ввечері 3 липня.

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За словами Зеленського, Путін занадто наляканий, щоб брати участь у переговорах між Україною та Росією, якщо вдасться знайти до цього шлях.

Водночас Президент не виключає, що російський лідер все ж отримає можливість бути запрошеним на майбутній Саміт миру.

Глава держави підкреслив, що для того, аби війна закінчилася справедливо для України та світу, найбільше шансів на успіх мала б спільна робота США та Китаю.

Раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися з кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Український лідер хоче вислухати його план закінчення війни.

Також Президент вважає, що припинення вогню не буде закінченням війни, а просто заморозить конфлікт. Він вважає що такий розвиток подій надать Росії перевагу.

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