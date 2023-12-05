Зеленский возглавил рейтинг харизматичных политиков Европы по версии Politico

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг харизматичных политиков Европы от Politico. Второе место занял бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а третье – президент Европейского парламента Роберта Мецолла.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Зеленский возглавил рейтинг Politico

Словом рок в Оксфорде избрали "rizz", что переводится как человек со "стилем, шармом, привлекательностью или харизмой". Politico определило, кто из европейских лидеров имеет наибольшее и меньшее rizz:

Владимир Зеленский, президент Украины — 9/10. Лаконические крылатые фразы, вдохновляющие речи, невероятная храбрость — Зеленский был знаменитостью до того, как стал президентом Украины. И это не удивляет.

Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании — 7/10. Неуклюжий и болтливый, ярый сторонник Украины имеет большую харизму, чем его преемники вместе взятые.

Роберта Мецола, президент Европарламента — 6/10. Мецола является самым резким президентом ЕС, особенно на фоне беспомощного председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Эммануэль Макрон, президент Франции — 4/10. Вызывающая улыбка и популизм достаточно надоели, особенно на фоне многочисленных политических ошибок французского лидера.

Джорджия Мэлони, премьер Италии — 3/10. Репутация Мэлони упала, когда она повелась на розыгрыш российских пранкеров, выдавших себя за чиновников Африканского Союза.

Олаф Шольц, канцлер Германии — 2/10. Шольц имеет тщеславие дипломированного бухгалтера, хмурящегося над вашей налоговой декларацией. Трудно найти в ЕС менее влиятельную политику.

Владимир Путин, президент РФ — 0/10. Постановочные фото с голым торсом верхом на коне не являются харизмой. Из всех мировых лидеров Путин — тот, с кем меньше всего хочется выпить чаю или пива. И это вне всякого сомнения.

Ранее мы сообщали, что глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что сейчас в Украине как никогда есть политическая воля бороться с коррупцией. И в первую очередь эта инициатива исходит именно от президента Владимира Зеленского.