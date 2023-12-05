Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський очолив рейтинг найхаризматичніших політиків Європи по версії Politico arrow

Зеленський очолив рейтинг найхаризматичніших політиків Європи по версії Politico

5 грудня 2023 23:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський очолив рейтинг найхаризматичніших політиків Європи по версії Politico
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Укрінформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг найхаризматичніших політиків Європи від Politico. Друге місце зайняв колишній прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, а третє — президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський очолив рейтинг Politico

Словом рок у в Оксфорді обрали "rizz", що перекладається як людина зі "стилем, шармом, привабливістю або харизмою". Politico визначило, хто з європейських лідерів має найбільше та найменше rizz:

  • Володимир Зеленський, президент України — 9/10. Лаконічні крилаті фрази, надихаючі промови, неймовірна хоробрість — Зеленський був знаменитістю до того, як став президентом України. І це не дивує.
  • Борис Джонсон, колишній прем’єр-міністр Великої Британії — 7/10. Незграбний і балакучий, затятий прихильник України має більшу харизму, ніж його наступники разом взяті. 
  • Роберта Мецола, президентка Європарламенту — 6/10. Мецола є найбільш різким президентом ЄС — особливо на фоні безпорадного голови Євроради Шарля Мішеля. 
  • Еммануель Макрон, президент Франції — 4/10. Зухвала посмішка та популізм досить набридли, особливо на тлі численних політичних помилок французького лідера.
  • Джорджія Мелоні, прем’єрка Італії — 3/10. Репутація Мелоні впала, коли вона повелася на розіграш російських пранкерів, які видали себе за чиновників Африканського Союзу. 
  • Олаф Шольц, канцлер Німеччини — 2/10. Шольц має пихатість дипломованого бухгалтера, який хмуриться над вашою податковою декларацією. Важко знайти в ЄС менш впливово політика.
  • Володимир Путін, президент РФ — 0/10. Постановочні фото з голим торсом верхи на коні не є харизмою. З усіх світових лідерів Путін — той, з ким найменше хочеться випити чаю або пива. І це поза всяким сумнівом.

Раніше ми повідомляли, що голова Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що нині в Україні як ніколи є політична воля боротись із корупцією. І в першу чергу ця ініціатива йде саме від президента Володимира Зеленського.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації - 80x80

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі