Зеленський очолив рейтинг найхаризматичніших політиків Європи по версії Politico

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг найхаризматичніших політиків Європи від Politico. Друге місце зайняв колишній прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, а третє — президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Зеленський очолив рейтинг Politico

Словом рок у в Оксфорді обрали "rizz", що перекладається як людина зі "стилем, шармом, привабливістю або харизмою". Politico визначило, хто з європейських лідерів має найбільше та найменше rizz:

Володимир Зеленський, президент України — 9/10. Лаконічні крилаті фрази, надихаючі промови, неймовірна хоробрість — Зеленський був знаменитістю до того, як став президентом України. І це не дивує.

Борис Джонсон, колишній прем’єр-міністр Великої Британії — 7/10. Незграбний і балакучий, затятий прихильник України має більшу харизму, ніж його наступники разом взяті.

Роберта Мецола, президентка Європарламенту — 6/10. Мецола є найбільш різким президентом ЄС — особливо на фоні безпорадного голови Євроради Шарля Мішеля.

Еммануель Макрон, президент Франції — 4/10. Зухвала посмішка та популізм досить набридли, особливо на тлі численних політичних помилок французького лідера.

Джорджія Мелоні, прем’єрка Італії — 3/10. Репутація Мелоні впала, коли вона повелася на розіграш російських пранкерів, які видали себе за чиновників Африканського Союзу.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини — 2/10. Шольц має пихатість дипломованого бухгалтера, який хмуриться над вашою податковою декларацією. Важко знайти в ЄС менш впливово політика.

Володимир Путін, президент РФ — 0/10. Постановочні фото з голим торсом верхи на коні не є харизмою. З усіх світових лідерів Путін — той, з ким найменше хочеться випити чаю або пива. І це поза всяким сумнівом.

Раніше ми повідомляли, що голова Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що нині в Україні як ніколи є політична воля боротись із корупцією. І в першу чергу ця ініціатива йде саме від президента Володимира Зеленського.