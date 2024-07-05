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Зеленский лично поздравил нового премьера Британии с назначением на должность

5 июля 2024 22:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский провел телефонный разговор со Стармером
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июля, провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он поздравил главу правительства страны с назначением на должность.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

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"Рад провести телефонный разговор с сэром Киром Стармером в день назначения его новым Премьер-министром Великобритании. Поздравил его с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством", — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Стармера за заверение, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной. Также политики скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями.

Кроме того, в ходе телефонного разговора обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня король Чарльз III официально назначил Стармера на должность премьер-министра Великобритании.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже провел с ним телефонный разговор и поздравил с назначением.

Владимир Зеленский Украина Великобритания война в Украине Кир Стармер

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