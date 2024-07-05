Зеленский провел телефонный разговор со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июля, провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он поздравил главу правительства страны с назначением на должность.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

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Зеленский поговорил со Стармером

"Рад провести телефонный разговор с сэром Киром Стармером в день назначения его новым Премьер-министром Великобритании. Поздравил его с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством", — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Стармера за заверение, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной. Также политики скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями.

Кроме того, в ходе телефонного разговора обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня король Чарльз III официально назначил Стармера на должность премьер-министра Великобритании.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже провел с ним телефонный разговор и поздравил с назначением.