Зеленський провів телефонну розмову зі Стармером

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 липня, провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Він привітав очільника уряду країни з призначенням на посаду.

Про це повідомила пресслужба Зеленського у Telegram.

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"Радий провести телефонну розмову із сером Кіром Стармером у день призначення його новим Прем’єр-міністром Великої Британії. Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом", — йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою. Також політики скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами.

Крім того, під час телефонної розмови обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні король Чарльз III офіційно призначив Стармера на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

А голова МЗС України Дмитро Кулеба вже провів із ним телефонну розмову та привітав з призначенням.