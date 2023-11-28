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Зеленский подписал государственный бюджет Украины на 2024 год

28 ноября 2023 17:45
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Павел Зинченко
редактор
Зеленский подписал государственный бюджет Украины на 2024 год
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Владимир Зеленский подписал главную смету страны на 2024 год. Основные расходы предусмотрены для обороны государства от российской агрессии.

О 28 ноября сообщается на сайте Верховной Рады.

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"Возвращен с подписью от Президента Украины. Рассылка акта", — говорится в карточке законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Государственный бюджет Украины на 2024 год

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2024 год на заседании 9 ноября. За главную смету страны в целом проголосовали 276 народных депутатов.

В целом, доходы государственного бюджета установили на уровне 1,768 трлн грн, расходы 3,35 трлн грн.

Основной статьей расходов является оборона — для обеспечения сил безопасности и обороны будут направлены 22,1% ВВП или 1,69 трлн.

Также в бюджете-2024 предусмотрели расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса:

  • 43 млрд грн на производство БПЛА;
  • 43 млрд. грн. на производство боеприпасов и оружия.

Денежные средства на сектор национальной безопасности и обороны покрываются исключительно внутренними поступлениями: налогами, таможенными платежами, дивидендами госкомпаний, приватизацией и средствами от размещения ОВГЗ.

Ранее мы сообщали, что правительство Финляндии подало в парламент проект дополнения в бюджет на 2024 год. Он включает также предложение относительно поддержки Украины.

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