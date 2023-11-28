Зеленський підписав державний бюджет України на 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав головний кошторис країни на 2024 рік. Основні витрати передбачені на оборону держави від російської агресії.

Про 28 листопада повідомляється на сайті Верховної Ради.

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"Повернуто з підписом від Президента України. Розсилання акта",— йдеться в картці законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Державний бюджет України на 2024 рік

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік на засіданні 9 листопада. За головний кошторис країни в цілому проголосували 276 народних депутатів.

Загалом доходи державного бюджету встановили на рівні 1,768 трлн грн, видатки 3,35 трлн грн.

Основною статтею видатків є оборона — для забезпечення сил безпеки та оборони будуть спрямовані 22,1% ВВП або 1,69 трлн грн .

Також у бюджеті-2024 передбачили видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу:

43 млрд грн на виробництво БпЛА;

43 млрд грн на виробництво боєприпасів та зброї.

Кошти на сектор національної безпеки та оборони покриваються винятково внутрішніми надходженнями: податками, митними платежами, дивідендами держкомпаній, приватизацією та коштами від розміщення ОВДП.

Раніше ми повідомляли, що уряд Фінляндії подав до парламенту проєкт доповнення до бюджету на 2024 рік. Він включає з-поміж іншого пропозиції стосовно підтримки України.