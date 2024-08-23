Встреча президента Зеленского с премьер-министром Индии

Владимир Зеленский и Нарендра Моди. Фото: скриншот

В канун Дня Независимости Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди . Лидеры подписали ряд важных документов о сотрудничестве между двумя странами.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram в пятницу, 23 августа.

Читайте также:

Встреча с премьер-министром Индии

"Сегодня исторический, первый за время независимости Украины визит Премьер-министра Индии и как раз в канун дня нашей Независимости", — написал президент.

Зеленский отметил, что в присутствии лидеров государств было подписано четыре документа между Украиной и Индией, которые касались медицинской сферы, сотрудничества в аграрной сфере, гуманитарных отношений, культуры.

"Подготовлено и совместное заявление по итогам визита — по поводу развития стратегического партнерства, торговли между нашими странами и продолжения военно-технического сотрудничества", — отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что Индия поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

"И это важно, потому что все в мире должны одинаково уважать Устав ООН", - резюмировал он.