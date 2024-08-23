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Зеленський підписав низку важливих угод з прем'єр-міністром Індії — про що йдеться

23 серпня 2024 16:46
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Зустріч президента Зеленського з прем'єр-міністром Індії
Володимир Зеленський та Нарендра Моді. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Напередодні Дня Незалежності Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Лідери підписали низку важливих документів щодо співпраці між двома країнами.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 23 серпня.

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"Сьогодні історичний, перший за час незалежності України візит Премʼєр-міністра Індії, і якраз напередодні дня нашої Незалежності", — написав президент. 

Зеленський зазначив, що в присутності лідерів держав було підписано чотири документи між Україною та Індією, які стосувалися медичної сфери, співпраці в аграрній сфері, гуманітарних відносин, культури. 

"Підготовлена і спільна заява за підсумками візиту — щодо розбудови стратегічного партнерства, торгівлі між нашими країнами та продовження військово-технічної співпраці", — зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Індія підтримує державний суверенітет і територіальну цілісність України.

"І це важливо, бо всі у світі мають однаково поважати Статут ООН", — резюмував він.

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Володимир Зеленський переговори Індія Україна День Незалежності України 2023

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