Зустріч президента Зеленського з прем'єр-міністром Індії

Володимир Зеленський та Нарендра Моді. Фото: скриншот

Напередодні Дня Незалежності Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Лідери підписали низку важливих документів щодо співпраці між двома країнами.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 23 серпня.

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"Сьогодні історичний, перший за час незалежності України візит Премʼєр-міністра Індії, і якраз напередодні дня нашої Незалежності", — написав президент.

Зеленський зазначив, що в присутності лідерів держав було підписано чотири документи між Україною та Індією, які стосувалися медичної сфери, співпраці в аграрній сфері, гуманітарних відносин, культури.

"Підготовлена і спільна заява за підсумками візиту — щодо розбудови стратегічного партнерства, торгівлі між нашими країнами та продовження військово-технічної співпраці", — зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Індія підтримує державний суверенітет і територіальну цілісність України.

"І це важливо, бо всі у світі мають однаково поважати Статут ООН", — резюмував він.