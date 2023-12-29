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Зеленский подписал указ о начале строительства мемориального кладбища

29 декабря 2023 16:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский подписал указ о начале строительства мемориального кладбища
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал Закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища. Он получил порядковый номер 3505-IX.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

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Закон предусматривает, что передача в пользование и изменение целевого назначения земельных участков для строительства Национального военного мемориального кладбища будет проходить со следующими особенностями:

  • месторасположение кладбища будет определять Кабмин;
  • изъятие земли может проходить без согласия землепользователя;
  • прекращение права постоянного пользования осуществляется без соблюдения требований абзаца первого части третьего, абзаца второго части пятой, частей седьмой и восьмой статьи 20, части второй статьи 150 Земельного кодекса Украины.
Зеленский подписал указ о начале строительства мемориального кладбища
Сообщение Верховной Рады. Источник: соцсети

Напомним, что ранее в Верховной Раде Украины проголосовали за новый законопроект №10289 о местонахождении Национального военного мемориального кладбища. "За" выступили 303 депутата.

Еще раньше в Теплодаре Одесской области разгорелся скандал вокруг обустройства мест захоронения погибших воинов. Городские власти выделили более миллиона гривен на 10 могил.

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