Зеленский подписал указ о начале строительства мемориального кладбища
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал Закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища. Он получил порядковый номер 3505-IX.
Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.
Зеленский принял решение о строительстве военного кладбища
Закон предусматривает, что передача в пользование и изменение целевого назначения земельных участков для строительства Национального военного мемориального кладбища будет проходить со следующими особенностями:
- месторасположение кладбища будет определять Кабмин;
- изъятие земли может проходить без согласия землепользователя;
- прекращение права постоянного пользования осуществляется без соблюдения требований абзаца первого части третьего, абзаца второго части пятой, частей седьмой и восьмой статьи 20, части второй статьи 150 Земельного кодекса Украины.
Напомним, что ранее в Верховной Раде Украины проголосовали за новый законопроект №10289 о местонахождении Национального военного мемориального кладбища. "За" выступили 303 депутата.
Еще раньше в Теплодаре Одесской области разгорелся скандал вокруг обустройства мест захоронения погибших воинов. Городские власти выделили более миллиона гривен на 10 могил.
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