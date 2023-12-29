Зеленський підписав указ про початок будівництва меморіального кладовища

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав Закон щодо забезпечення будівництва Національного військового меморіального кладовища. Він отримав порядковий номер 3505-IX.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

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Закон передбачає, що передача у користування та зміна цільового призначення земельних ділянок для будівництва Національного військового меморіального кладовища проходитиме з наступними особливостями:

місце розташування кладовища визначатиме Кабмін;

вилучення землі може проходити без згоди землекористувача;

припинення права постійного користування здійснюється без дотримання вимог абзацу першого частини третьої, абзацу другого частини п’ятої, частин сьомої та восьмої статті 20, частини другої статті 150 Земельного кодексу України.

Допис Верховної Ради. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді України проголосували за новий законопроєкт №10289 щодо місця розташування Національного військового меморіального кладовища. "За" виступили 303 депутати.

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