Зеленский подписал закон о моратории на выплату внешнего долга

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, позволяющий правительству временно приостановить выплаты по государственному долгу до октября, если это станет необходимым. Законопроект был направлен в Офис президента 24 июля, а 31 июля он вернулся в парламент с подписью главы государства.

Об этом стало известно с карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

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Теперь Кабинет Министров Украины имеет право останавливать выплаты по внешнему государственному долгу во время реструктуризации до 1 октября 2024 года. Документ также позволяет включить гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в общий объем государственного долга и провести его реструктуризацию. Это касается серии еврооблигаций 2021 года на сумму $700 млн вместе с процентами.

Карта законопроекта. Фото: скриншот

Какая сейчас ситуация с госдолгом

The Economist опубликовал статью 1 июля, в которой сообщалось, что иностранные владельцы облигаций до сих пор не согласились на приостановление выплат по государственному долгу Украины. Отмечалось, что если это не будет реализовано, Киев может объявить дефолт до 1 августа.

Министерство финансов 17 июня сообщило, что Украине не удалось достичь соглашения с держателями облигаций по реструктуризации внешнего долга, что составляет около 20 миллиардов долларов США, во время официальных переговоров.

Министр Сергей Марченко предложил кредиторам соглашение, предусматривавшее уменьшение долговых обязательств на 60% от их текущей стоимости. Однако кредиторы отказались от этого предложения, считая более приемлемой скидку в 22%. В министерстве пообещали, что переговоры продолжатся.

Ранее Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, сообщил, что к концу 2023 года государственный долг Украины превысил 5,5 трлн гривен, что вдвое больше по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения России.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 22 июля объявил, что Украина заключила ключевые соглашения с Комитетом владельцев еврооблигаций по реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга. Он отметил, что это позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов США на обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда – до 2033 года.

Напомним, в январе-июне 2024 года расходы государственного бюджета Украины превысили 1,5 трлн грн, что на 136,2 млрд грн (или на 9,7%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В июне госбюджет потратил 286,7 млрд. грн.

Мы также писали, что в общий фонд государственного бюджета Украины в июне поступило 143,5 млрд. грн. налогов, сборов и обязательных платежей. Это на 12,3% больше запланированного.