Зеленський підписав закон про мораторій на виплату зовнішнього боргу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський затвердив закон, що надає уряду можливість тимчасово призупинити виплати за державним боргом до жовтня, якщо це стане необхідним. Законопроєкт було надіслано до Офісу Президента 24 липня, а 31 липня він повернувся до парламенту з підписом глави держави.

Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Читайте також:

Зеленський підписав законопроєкт про реструктуризацію держборгу

Тепер Кабінет міністрів України має право зупиняти виплати за зовнішнім державним боргом під час реструктуризації до 1 жовтня 2024 року. Документ також дозволяє включити гарантований державою борг колишнього Укравтодору до загального обсягу державного боргу та провести його реструктуризацію. Це стосується серії єврооблігацій 2021 року на суму $700 млн разом із відсотками.

Картка законопроєкту. Фото: скриншот

Яка зараз ситуація з держборгом

The Economist опублікував статтю 1 липня, у якій повідомлялося, що іноземні власники облігацій досі не погодилися на призупинення виплат за державним боргом України. Зазначалося, що якщо це не буде реалізовано, то Київ може оголосити дефолт до 1 серпня.

Міністерство фінансів 17 червня повідомило, що Україні не вдалося досягти угоди з власниками облігацій щодо реструктуризації зовнішнього боргу, що становить приблизно 20 мільярдів доларів США, під час офіційних переговорів.

Міністр Сергій Марченко запропонував кредиторам угоду, яка передбачала зменшення боргових зобов'язань на 60% від їхньої поточної вартості. Однак кредитори відмовилися від цієї пропозиції, вважаючи більш прийнятною знижку в 22%. У міністерстві пообіцяли, що переговори продовжаться.

Раніше Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомив, що на кінець 2023 року державний борг України перевищив 5,5 трлн гривень, що вдвічі більше, порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 22 липня оголосив, що Україна уклала ключові угоди з Комітетом власників єврооблігацій щодо реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу. Він зазначив, що це дозволить заощадити 11,4 мільярда доларів США на обслуговуванні протягом наступних трьох років і 22,75 мільярда — до 2033 року.

Нагадаємо, протягом січня-червня 2024 року витрати державного бюджету України перевищили 1,5 трлн грн, що на 136,2 млрд грн (або на 9,7%) більше, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. У червні держбюджет витратив 286,7 млрд грн.

Ми також писали, що до загального фонду державного бюджету України у червні надійшло 143,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Це на 12,3% більше від запланованого.