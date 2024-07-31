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Зеленський підписав законопроєкт про реструктуризацію держборгу — які норми передбачає

31 липня 2024 17:27
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Зеленський підписав закон про мораторій на виплату зовнішнього боргу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський затвердив закон, що надає уряду можливість тимчасово призупинити виплати за державним боргом до жовтня, якщо це стане необхідним. Законопроєкт було надіслано до Офісу Президента 24 липня, а 31 липня він повернувся до парламенту з підписом глави держави.

Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

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Зеленський підписав законопроєкт про реструктуризацію держборгу

Тепер Кабінет міністрів України має право зупиняти виплати за зовнішнім державним боргом під час реструктуризації до 1 жовтня 2024 року. Документ також дозволяє включити гарантований державою борг колишнього Укравтодору до загального обсягу державного боргу та провести його реструктуризацію. Це стосується серії єврооблігацій 2021 року на суму $700 млн разом із відсотками.

Картка законопроєкту. Фото: скриншот
Картка законопроєкту. Фото: скриншот

Яка зараз ситуація з держборгом

The Economist опублікував статтю 1 липня, у якій повідомлялося, що іноземні власники облігацій досі не погодилися на призупинення виплат за державним боргом України. Зазначалося, що якщо це не буде реалізовано, то Київ може оголосити дефолт до 1 серпня.

Міністерство фінансів 17 червня повідомило, що Україні не вдалося досягти угоди з власниками облігацій щодо реструктуризації зовнішнього боргу, що становить приблизно 20 мільярдів доларів США, під час офіційних переговорів.

Міністр Сергій Марченко запропонував кредиторам угоду, яка передбачала зменшення боргових зобов'язань на 60% від їхньої поточної вартості. Однак кредитори відмовилися від цієї пропозиції, вважаючи більш прийнятною знижку в 22%. У міністерстві пообіцяли, що переговори продовжаться.

Раніше Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомив, що на кінець 2023 року державний борг України перевищив 5,5 трлн гривень, що вдвічі більше, порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 22 липня оголосив, що Україна уклала ключові угоди з Комітетом власників єврооблігацій щодо реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу. Він зазначив, що це дозволить заощадити 11,4 мільярда доларів США на обслуговуванні протягом наступних трьох років і 22,75 мільярда — до 2033 року.

Нагадаємо, протягом січня-червня 2024 року витрати державного бюджету України перевищили 1,5 трлн грн, що на 136,2 млрд грн (або на 9,7%) більше, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. У червні держбюджет витратив 286,7 млрд грн.

Ми також писали, що до загального фонду державного бюджету України у червні надійшло 143,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Це на 12,3% більше від запланованого. 

Володимир Зеленський Кабінет міністрів Верховна Рада держбюджет Укравтодор закон держборг президент законопроєкт

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