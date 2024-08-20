Главное по визиту Зеленского в Кропивницкий 20 августа – где побывал

Президент Украины Владимир Зеленский с сотрудниками предприятия. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 августа, совершил рабочую поездку в город Кропивницкий. Там гарант посетил предприятие, которое занимается производством сельскохозяйственных машин.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Кропивницкий. Посетил предприятие "Ельворті", которое специализируется на сельскохозяйственном машиностроении", — говорится в сообщении.

Там украинский президент пообщался с людьми, которые работают на производстве.

В то же время он поблагодарил все предприятия за рабочие места и поддержку людей и подчеркнул, что это помогает сохранить нашу страну.