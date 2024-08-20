Головне з візиту Зеленського у Кропивницький 20 серпня - де побував

Зеленський побував на машинобудівному підприємстві у Кропивницькому
20 серпня 2024 16:36
Президент України Володимир Зеленський з працівниками підприємства. Фото: скриншот з відео
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 серпня, здійснив робочу поїздку в місто Кропивницький. Там гарант відвідав підприємство, яке займається виробництвом сільськогосподарських машин.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
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"Кропивницький. Відвідав підприємство "Ельворті", що спеціалізується на сільськогосподарському машинобудуванні", — йдеться у повідомленні.
Там український президент поспілкувався з людьми, які працюють на виробництві.
Водночас він подякував усім підприємствам за робочі місця та підтримку людей і наголосив, що це допомагає зберегти нашу країну.
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