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Зеленский поблагодарил страны G7 за помощь Украине

6 декабря 2023 19:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский поблагодарил страны G7 за помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Свободному миру сегодня необходимо сохранить свою консолидированность. При крайне важно не допустить победы тех, кто стремится уничтожить свободу других.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Обратился к лидерам G7. Свободному миру жизненно необходимо сохранить свою консолидированность. Сохранить взаимодействие. Сохранить поддержку того, чью свободу пытаются уничтожить", — рассказал президент.

Зеленский выразил надежду, что следующий год станет плодотворным для всех стран свободного мира. Но не для России и его диктатора.

"Я верю, что мы вместе способны сделать результативным для нас с вами на следующий год. Для нас с вами — для свободных наций. Не для Путина", — заявил президент .

Также глава государства призвал партнеров оставаться сильными и не отступать перед трудностями.

"Украина имеет силу. И я прошу вас быть именно такими сильными, как вы умеете и как умеет свобода", — отметил Зеленский

Напоследок он поблагодарил союзников за поддержку, которую благодаря им имеет Украина.

"Благодарю вас от имени всех украинских воинов, от каждой украинской семьи и от всего нашего государства за чрезвычайно весомую поддержку!", — поблагодарил Президент.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский в день Святого Николая прибыл в "Охматдет", чтобы встретиться с детьми после ранений. В частности, глава государства встретится с ребенком, который первый протезировали в нашем государстве.

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