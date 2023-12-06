Зеленский поблагодарил страны G7 за помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Свободному миру сегодня необходимо сохранить свою консолидированность. При крайне важно не допустить победы тех, кто стремится уничтожить свободу других.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Обратился к лидерам G7. Свободному миру жизненно необходимо сохранить свою консолидированность. Сохранить взаимодействие. Сохранить поддержку того, чью свободу пытаются уничтожить", — рассказал президент.

Зеленский выразил надежду, что следующий год станет плодотворным для всех стран свободного мира. Но не для России и его диктатора.

"Я верю, что мы вместе способны сделать результативным для нас с вами на следующий год. Для нас с вами — для свободных наций. Не для Путина", — заявил президент .

Также глава государства призвал партнеров оставаться сильными и не отступать перед трудностями.

"Украина имеет силу. И я прошу вас быть именно такими сильными, как вы умеете и как умеет свобода", — отметил Зеленский

Напоследок он поблагодарил союзников за поддержку, которую благодаря им имеет Украина.

"Благодарю вас от имени всех украинских воинов, от каждой украинской семьи и от всего нашего государства за чрезвычайно весомую поддержку!", — поблагодарил Президент.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский в день Святого Николая прибыл в "Охматдет", чтобы встретиться с детьми после ранений. В частности, глава государства встретится с ребенком, который первый протезировали в нашем государстве.