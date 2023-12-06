Зеленський подякував країнам G7 за допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Вільному світу сьогодні життєво необхідно зберегти свою консолідованість. При вкрай важливо не допустити перемоги тих, хто прагне знищити свободу інших.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Президент України звернувся до лідерів G7

"Звернувся до лідерів G7. Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість. Зберегти взаємодію. Зберегти підтримку того, чию свободу намагаються знищити", — розповів президент.

Зеленський висловив сподівання, що наступний рік стане плідним для усіх країн вільного світу. Але не для Росії та її диктатора.

"Я вірю, що ми разом здатні зробити результативним для нас із вами наступний рік. Для нас із вами — для вільних націй. Не для Путіна", — заявив президент.

Також глава держави закликав партнерів лишатися сильними і не відступати перед труднощами.

"Україна має силу. І я прошу вас бути саме такими сильними, як ви вмієте і як уміє свобода", — зазначив Зеленський.

Наостанок він подякував союзникам за ту підтримку, які завдяки їм має Україна.

"Дякую вам від імені всіх українських воїнів, від кожної української родини й від усієї нашої держави за надзвичайно вагому підтримку!" — подякував президент.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський у день Святого Миколая прибув до "Охматдиту", щоб зустрітися з дітьми після поранень. Зокрема, глава держави зустрінеться з дитиною, яку першу протезували в нашій державі.