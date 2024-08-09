Зеленский поблагодарил США за объявление нового пакета военной помощи

Зеленский поблагодарил США за новый пакет вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джозефа Байдена, обе палаты Конгресса и американского народа за объявление нового пакета военной помощи. Пентагон объявил о его предоставлении в пятницу, 9 августа.
Об этом сообщил глава государства в соцсети X.
Владимир Зеленский о новом пакете помощи от США
"Ракеты для Stinger, HIMARS и различных противотанковых средств, а также боеприпасы 155-го калибра и другая оснастка, предусмотренная этим пакетом, крайне необходима нашим силам для противостояния российским наступлениям", — говорится в сообщении президента.
Зеленский акцентировал внимание на важности продолжения решительности и лидерства со стороны Соединенных Штатов в поддержке украинской свободы и европейской стабильности.
"Ценим поддержку со стороны США с первых дней полномасштабного российского вторжения, которая уже дала нам возможность вместе спасти многие жизни", — добавил глава государства.
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