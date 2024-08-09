Зеленський подякував США за оголошення нового пакета військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та американському народу за оголошення нового пакета військової допомоги. Пентагон оголосив про його надання у п'ятницю, 9 серпня.

Про це повідомив глава держави в соцмережі X.

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"Ракети для Stinger, HIMARS та різноманітних протитанкових засобів, а також боєприпаси 155-го калібру та інше оснащення, передбачене цим пакетом, украй необхідне нашим силам для протистояння російським наступам", — йдеться в повідомлені президента.

Зеленський акцентував на важливості продовження рішучості та лідерства з боку Сполучених Штатів у підтримці української свободи та європейської стабільності.

"Цінуємо підтримку з боку США з перших днів повномасштабного російського вторгнення, яка вже дала нам змогу разом урятувати багато життів", — додав глава держави.