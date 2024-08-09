Зеленський подякував США за оголошення нового пакета військової допомоги

Зеленський подякував США за новий пакет озброєння
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та американському народу за оголошення нового пакета військової допомоги. Пентагон оголосив про його надання у п'ятницю, 9 серпня.
Про це повідомив глава держави в соцмережі X.
Володимир Зеленський про новий пакет допомоги від США
"Ракети для Stinger, HIMARS та різноманітних протитанкових засобів, а також боєприпаси 155-го калібру та інше оснащення, передбачене цим пакетом, украй необхідне нашим силам для протистояння російським наступам", — йдеться в повідомлені президента.
Зеленський акцентував на важливості продовження рішучості та лідерства з боку Сполучених Штатів у підтримці української свободи та європейської стабільності.
"Цінуємо підтримку з боку США з перших днів повномасштабного російського вторгнення, яка вже дала нам змогу разом урятувати багато життів", — додав глава держави.
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