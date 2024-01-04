Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский поделился эмоциональным видео первых секунд возвращения украинских пленников arrow

Зеленский поделился эмоциональным видео первых секунд возвращения украинских пленников

4 января 2024 18:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский поделился эмоциональным видео первых секунд возвращения украинских пленников
Освобожденные люди радостно обнимаются. Фото: Detector Media
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украине удалось вернуть из российского плена 230 защитников. В их числе солдаты, сержанты и офицеры Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других структур. Есть и шесть гражданских.

Видео обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

""Мы дома" — слова, которые звучат от всех украинцев, которые возвращаются из российской неволи. Сделаем максимум, чтобы их было больше", — отметил Президент.

Глава государства отметил, что очень важно возвращать домой увлеченных россией людей. Он также поблагодарил всех международных партнеров, способствующих освобождению украинских пленных.

"Благодарю нашу команду, которая работает над обменами", — добавил Зеленский.

Обмен украинских пленных

Напомним, сегодня, 3 января, в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.

Также мы писали, что фотографии освобожденных из плена людей обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский. Среди 230 украинских людей есть 213 солдат и сержантов, а также 11 офицеров. Кроме военных свободу получили шесть гражданских.

Добавим, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал детали об обмене пленными. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты помогали организации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме