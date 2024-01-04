Зеленский поделился эмоциональным видео первых секунд возвращения украинских пленников

Освобожденные люди радостно обнимаются. Фото: Detector Media

Украине удалось вернуть из российского плена 230 защитников. В их числе солдаты, сержанты и офицеры Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других структур. Есть и шесть гражданских.

Видео обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский.

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""Мы дома" — слова, которые звучат от всех украинцев, которые возвращаются из российской неволи. Сделаем максимум, чтобы их было больше", — отметил Президент.

Глава государства отметил, что очень важно возвращать домой увлеченных россией людей. Он также поблагодарил всех международных партнеров, способствующих освобождению украинских пленных.

"Благодарю нашу команду, которая работает над обменами", — добавил Зеленский.

Обмен украинских пленных

Напомним, сегодня, 3 января, в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.

Также мы писали, что фотографии освобожденных из плена людей обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский. Среди 230 украинских людей есть 213 солдат и сержантов, а также 11 офицеров. Кроме военных свободу получили шесть гражданских.

Добавим, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал детали об обмене пленными. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты помогали организации.