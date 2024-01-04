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Зеленський поділився емоційним відео перших секунд повернення українських полонених

4 січня 2024 18:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський поділився емоційним відео перших секунд повернення українських полонених
Визволені люди радісно обіймаються. Фото: Detector Media
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україні вдалося повернути з російського полону 230 захисників. Серед них солдати, сержанти та офіцери Збройних сил України, Національної гвардії та інших структур. Є і шестеро цивільних. 

Відео оприлюднив Президент України Володимир Зеленський.

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""Ми вдома" – слова, що звучать від усіх українців, які повертаються з російської неволі. Зробимо максимум, щоб їх було більше", — зазначив Президент.

Глава держави зазначив, що дуже важливо повертати додому захоплених росією людей. Він також подякував усім міжнародним партнерам, які сприяють звільненню українських полонених.

"Дякую нашій команді, яка працює над обмінами", — додав Зеленський.

Обмін українських полонених

Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.

Також ми писали, що фотографії визволених з полону людей оприлюднив Президент України Володимир Зеленський. Серед 230 українських людей є 213 солдатів і сержантів, а також 11 офіцерів. Крім військових свободу отримали шість цивільних.

Додамо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів деталі про обмін полоненими. За його словами, Об'єднані Арабські Емірати допомагали в організації. 

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