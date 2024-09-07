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Зеленский объяснил, почему нельзя возвращаться к Минским договоренностям с РФ

7 сентября 2024 05:55
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Зеленский объяснил, почему Украина не вернется к Минским договоренностям и не согласится на заморозку конфликта
Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Повторное соглашение с Россией вроде Минских договоренностей стало бы для Украины ловушкой. Заморозка конфликта была бы не путем завершения войны, а лишь паузой, благодаря которой враг смог бы лучше подготовиться к дальнейшим боевым действиям.

Об этом в пятницу, 6 сентября, во время участия в сессии 50-го международного форума "Амброзетти" заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства отметил, что Украина является частью будущей инфраструктуры безопасности для мира, в частности для Европы. В России же строится общество, которое "начинает поддерживать просто повторение пути Гитлера".

"Минск (то есть Минские договоренности — прим. ред.) — это самое худшее, что может быть, к чему ни в коем случае нельзя возвращаться. Замороженный конфликт — это сложнее всего. Это пауза, которая дает возможность России как агрессору готовиться, что Россия и делает ", — подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что Минские договоренности нельзя считать гарантиями безопасности. Это была лишь временная заморозка конфликта, которую никто не хотел соблюдать.

"Я попытался делать то, что должен был делать как президент. Приехал на Нормандский формат. У нас была встреча. Германия, Франция, Россия, Украина. И я с ним говорил. И мы с ним договорились, что будет прекращение огня... Через некоторое время они начали убивать нас на контактной линии. Я перезвонил ему и сказал: "Мы же договаривались о прекращении огня". Он ответил: "Да, мы сейчас исправим". Прошло некоторое время, и они снова начали нас убивать. Они готовились, поэтому никакого замороженного конфликта", — подытожил Президент Украины.

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