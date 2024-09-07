Зеленський пояснив, чому Україна не повернеться до Мінських домовленості та не погодиться на замороження конфлікту

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Повторна угода з Росією на зразок Мінських домовленостей стала б для України пасткою. Замороження конфлікту було б не шляхом до завершення війни, а лише паузою, завдяки якій ворог зміг би краще підготуватися до подальших бойових дій.

Про це в п'ятницю, 6 вересня, під час участі в сесії 50-го міжнародного форуму "Амброзетті" заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Голова держави зазначив, що Україна є частиною майбутньої безпекової інфраструктури для світу, зокрема для Європи. У Росії ж будується суспільство, яке "починає підтримувати просто повторення шляху Гітлера".

"Мінськ (тобто Мінські домовленості — Ред.) — це найгірше, що може бути, до чого в жодному разі не можна повертатися. Заморожений конфлікт — це найскладніше. Це пауза, яка дає можливість Росії як агресору готуватися, що Росія й робить", — наголосив Зеленський.

Також він додав, що Мінські домовленості не можна вважати гарантіями безпеки. Це було лише тимчасове замороження конфлікту, якого ніхто не хотів дотримуватися.

"Я спробував робити те, що повинен був робити як президент. Приїхав на Нормандський формат. У нас була зустріч. Німеччина, Франція, Росія, Україна. І я з ним говорив. І ми з ним домовилися, що буде припинення вогню... За деякий термін вони почали нас вбивати на контактній лінії. Я передзвонив йому і сказав: "Ми ж домовлялися про припинення вогню". Він відповів: "Так, ми зараз виправимо". Пройшов деякий час, і вони знову почали нас вбивати. Вони готувалися, тому жодного замороженого конфлікту", — підсумував Президент України.