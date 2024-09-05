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Зеленский объяснил, почему Россию необходимо пригласить на второй Саммит мира

5 сентября 2024 17:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Когда будет готов план окончания войны — Зеленский объяснил
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Представители Российской Федерации должны присутствовать на втором саммите мира. К этому призывают многие страны.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

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По словам Зеленского, Украина вместе с партнерами готовит подробный план окончания войны.

"Мы подготовим, как мы сказали, детальный план окончания войны. Подготовим с партнерами, поддержавшими коммюнике первого саммита. Мы проработаем каждый пункт этих кризисов, которые принес Путин. Мы проработаем наш вариант окончания войны", — сказал Президент

Глава государства подчеркнул, что на втором Саммите мира обязательно должны быть представители России.

"Без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно. И это нам понятно. И все страны нас просили, чтобы на втором саммите представители России были. Мы сказали: мы не против, мы все понимаем, давайте подготовим план и позовем их", — подытожил Зеленский.

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