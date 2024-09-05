Коли буде готовий план закінчення війни — Зеленський пояснив

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Представники Російської Федерації мають бути присутніми на другому Саміті миру. Щодо цього закликають багато країн.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

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За словами Зеленського, Україна разом із партнерами готує детальний план закінчення війни.

"Ми підготуємо, як ми сказали, детальний план закінчення війни. Підготуємо з партнерами, які підтримали комюніке першого саміту. Ми пропрацюємо кожен пункт цих криз, які приніс Путін. Ми пропрацюємо наш варіант закінчення війни", — сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що на другому Саміті миру обов'язково мають бути представники Росії.

"Без російської сторони закінчити цю війну дипломатично дуже складно. І це нам зрозуміло. І всі країни нас просили, щоб на другому саміті представники Росії були. Ми сказали: ми не проти, ми все розуміємо, давайте підготуємо план і покличемо їх", — підсумував Зеленський.