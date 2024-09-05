Коли буде готовий план закінчення війни — Зеленський пояснив

Зеленський пояснив, чому Росію необхідно запросити на другий Саміт миру
Представники Російської Федерації мають бути присутніми на другому Саміті миру. Щодо цього закликають багато країн.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.
Чому Росію необхідно запросити на другий Саміт миру
За словами Зеленського, Україна разом із партнерами готує детальний план закінчення війни.
"Ми підготуємо, як ми сказали, детальний план закінчення війни. Підготуємо з партнерами, які підтримали комюніке першого саміту. Ми пропрацюємо кожен пункт цих криз, які приніс Путін. Ми пропрацюємо наш варіант закінчення війни", — сказав Президент.
Глава держави підкреслив, що на другому Саміті миру обов'язково мають бути представники Росії.
"Без російської сторони закінчити цю війну дипломатично дуже складно. І це нам зрозуміло. І всі країни нас просили, щоб на другому саміті представники Росії були. Ми сказали: ми не проти, ми все розуміємо, давайте підготуємо план і покличемо їх", — підсумував Зеленський.
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