Выборы в США — какое влияние на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Выборы в США окажут значительное влияние на перспективы мира в Украине. Украинские чиновники уже связались с кампанией бывшего президента США Дональда Трампа и вице-президента США Камалы Харрис в этом месяце.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK.

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Во время интервью Зеленский затронул тему кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он отметил, что выборы, которые пройдут в ноябре в США, окажут значительное влияние на надежды Украины на мир.

По словам главы государства, официальные лица Киева уже связались с кампанией Трампа и вице-президента США Камалы Харрис.

Также во время телефонного разговора Зеленский пригласил Трампа посетить Украину.

"Если мистер Трамп хочет узнать что-нибудь об Украине, он может приехать и убедиться своими глазами или спросить меня", — сказал президент.

Он добавил, что Трамп доступен по любым вопросам.

"Мы общались с его командой. Мистер Трамп сказал мне, что он доступен для любых вопросов, и что у меня есть его номер телефона", — отметил Зеленский.

Напомним, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Камала Харрис собрала уже более 200 миллионов долларов пожертвований на свою кампанию. Сумму удалось получить менее чем через неделю.

Ранее мы писали, что в России опасаются победы на выборах в США кандидата от Демократической партии на пост президента Камалы Гаррис. Для Кремля политика совсем неизвестна.