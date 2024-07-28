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Зеленський пояснив, який вплив матимуть вибори у США на Україну

28 липня 2024 20:50
Валерія Барановська - редактор
Вибори у США — який вплив на Україну
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Валерія Барановська - редактор

Вибори у США матимуть значний вплив на перспективи миру в Україні. Українські чиновники вже зв'язалися з кампанією колишнього президента США Дональда Трампа та віцепрезидента США Камали Гарріс цього місяця.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю для японського телеканалу NHK.

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Під час інтерв'ю Зеленський торкнувся теми кандидата в президенти США Дональда Трампа. Він зазначив, що вибори, які відбудуться у листопаді в США, матимуть значний вплив на надії України на мир.

За словами глави держави, офіційні особи Києва вже зв'язалися з кампанією Трампа та віце-президенки США Камали Гарріс.

Також під час телефонної розмови Зеленський запросив Трампа відвідати Україну.

"Якщо містер Трамп хоче дізнатися щось про Україну, він може приїхати і переконатися на власні очі або запитати мене", — сказав президент.

Він додав, що Трамп доступний для будь-яких питань.

"Ми спілкувалися з його командою. Містер Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань і що я маю його номер телефону", — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, кандидатка в президенти Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс зібрала вже понад 200 мільйонів доларів пожертв на свою кампанію. Суму вдалося отримати менш ніж за тиждень.

Раніше ми писали, що у Росії побоюються перемоги на виборах у США кандидатки від Демократичної партії на посаду президента Камали Гарріс. Для Кремля політикиня зовсім невідома.

Володимир Зеленський США війна вибори Дональд Трамп Камала Гарріс війна в Україні

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