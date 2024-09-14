Разговор Зеленского и Трампа — президент раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Кандидат в президенты США Дональд Трамп понимает, как тяжело выжить во время войны. Он выразил свою приверженность Украине.

Об этом в интервью CNN рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя июльский телефонный разговор с Трампом.

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Зеленский сообщил, что Трамп в разговоре выразил свою приверженность и поддержку.

"У нас был хороший разговор. Он понимает, насколько сложно выживать во время войны", — сказал украинский лидер.

Президент также прокомментировал дебаты Трампа с Камалой Харрис и подчеркнул, что предвыборные заявления политиков не всегда отражают реальность.

"Моя позиция, что предвыборный период и предвыборные заявления — это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны", — добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что планирует поделиться с Трампом своим мирным планом касаемо окончания войны.

"Именно поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию", — подытожил Зеленский.