Розмова Зеленського і Трампа — президент розкрив деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розуміє, як важко вижити під час війни. Він висловив свою прихильність Україні.

Про це в інтерв'ю CNN розповів Президент України Володимир Зеленський, коментуючи липневу телефонну розмову з Трампом.

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Зеленський повідомив, що Трамп у розмові висловив свою прихильність та підтримку.

"Ми мали хорошу розмову. Він розуміє, наскільки складно виживати під час війни", — сказав український лідер.

Президент також прокоментував дебати Трампа з Камалою Гарріс і наголосив, що передвиборчі заяви політиків не завжди відображають реальність.

"Моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви — це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні", — додав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що планує поділитися з Трампом своїм мирним планом закінчення війни.

"Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію" — підсумував Зеленський.