Розмова Зеленського і Трампа — президент розкрив деталі

Зеленський пояснив, про що саме говорив з Трампом два місяці тому
Кандидат у президенти США Дональд Трамп розуміє, як важко вижити під час війни. Він висловив свою прихильність Україні.
Про це в інтерв'ю CNN розповів Президент України Володимир Зеленський, коментуючи липневу телефонну розмову з Трампом.
Про що йшлося у розмові двомісячної давнини
Зеленський повідомив, що Трамп у розмові висловив свою прихильність та підтримку.
"Ми мали хорошу розмову. Він розуміє, наскільки складно виживати під час війни", — сказав український лідер.
Президент також прокоментував дебати Трампа з Камалою Гарріс і наголосив, що передвиборчі заяви політиків не завжди відображають реальність.
"Моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви — це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні", — додав Зеленський.
Глава держави підкреслив, що планує поділитися з Трампом своїм мирним планом закінчення війни.
"Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію" — підсумував Зеленський.
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