Ракета Паляниця — Зеленский показал, как выглядит новое украинское оружие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Силы обороны теперь могут уничтожать наступательный потенциал врага новым отечественным оружием. Это поможет еще больше защитить украинские города.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 25 августа.

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По словам Зеленского, с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более 33 тысяч УАБов.

Президент отметил, что остановить атаки на украинские города можно ударами по носителям этого вооружения. Речь идет о российских самолетах на военных аэродромах.

Он подчеркнул, что в этом поможет новая ракета-дрон украинских разработчиков.

"Вчера произошло первое успешное боевое применение нашего нового оружия — украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляниця". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что такого оружия будет все больше.

"Ракет-дронов будет становиться больше, чем стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день", — подытожил он.

Украинская ракета-дрон "Паляниця". Фото: скриншот

Что известно о "Палянице"

Отметим, что информация о "Палянице" засекречена. Однако известно, что в рамках действия ракеты-дрона около 20 российских военных аэродромов. Разработку завершили очень быстро — всего за полтора года.

"Паляниця" будет запускаться с наземной платформы. Имеет турбореактивный двигатель. Стоимость ракеты-дрона намного ниже аналогов. Работа по ее удешевлению и увеличению производства продолжается. Задача этой ракеты – защитить мирное население, уничтожив потенциал врага.