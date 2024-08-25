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Зеленський показав нову українську ракету-дрон "Паляниця"

25 серпня 2024 09:57
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Ракета Паляниця — Зеленський показав, як виглядає нова українська зброя
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Сили оборони тепер можуть знищувати наступальний потенціал ворога новою вітчизняною зброєю. Це допоможе ще більше захистити українські міста.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у неділю, 25 серпня.

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За словами Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів.

Президент зазначив, що зупинити атаки на українські міста можна ударами по носіях цього озброєння. Йдеться про російські літаки на військових аеродромах. 

Він підкреслив, що у цьому допоможе нова ракета-дрон українських розробників.

"Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона "Паляниця". Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога", — йдеться у повідомленні.

Зеленський підкреслив, що такої зброї буде все більше.

"Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня", — підсумував він.

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Українська ракета-дрон "Паляниця". Фото: скриншот

Що відомо про "Паляницю"

Зазначимо, що інформація щодо "Паляниці" засекречена. Проте відомо, що у межах дії ракети-дрона близько 20 російських військових аеродромів. Розробку завершили дуже швидко — лише за півтора роки.

"Паляниця" буде запускатися з наземної платформи. Має турбореактивний двигун. Вартість ракети-дрона набагато нижча аналогів. Робота на її здешевленням та збільшенням виробництва триває. Задача цієї ракети — захистити мирне населення, знищивши потенціал ворога. 

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