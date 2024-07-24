Владимир Зеленский поддержал олимпийцев перед Играми в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с олимпийцами. В этом году они представят страну на летних Играх в Париже.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 24 июля.

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Разговор Зеленского с олимпийцами

"Пообщался с нашими олимпийцами, которые уже на этой неделе представят Украину на летних Играх в Париже. Искренне желаю успехов каждому нашему спортсмену", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, это уже большое достижение, что во время полномасштабной войны Украина участвует в Олимпиаде наравне со всеми другими нациями. Глава государства отметил, что на Играх не будет флагов и участия России.

Напомним, главный тренер сборной Украины Руслан Ротань выбрал стартовый состав на дебютный матч команды на Олимпийских Играх в Париже. Соперником "сине-желтых" станет Ирак.

Также украинские спортсмены получат солидные призовые, если поднимутся на подиум на Олимпиаде в Париже. Каждый успех национальной команды на ОИ-2024 принесет членам команды большие средства.