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Зеленський поспілкувався з олімпійцями, які представлять Україну на Іграх

24 липня 2024 21:19
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Володимир Зеленський підтримав олімпійців перед Іграми у Парижі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з олімпійцями. Цього року вони представлять країну на літніх Іграх у Парижі.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 24 липня.

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"Поспілкувався з нашими олімпійцями, які вже цього тижня представлять Україну на літніх Іграх у Парижі. Щиро бажаю успіхів кожному нашому спортсмену", — наголосив Зеленський.

За його словами, це вже велике досягнення, що в час повномасштабної війни Україна бере участь в Олімпіаді нарівні з усіма іншими націями. Глава держави зазначив, що на Іграх не буде прапорів та участі Росії.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Руслан Ротань обрав стартовий склад на дебютний матч команди на Олімпійських Іграх у Парижі. Суперником "синьо-жовтих" стане Ірак.

Також українські спортсмени отримають солідні призові, якщо піднімуться на подіум на Олімпіаді в Парижі. Кожен успіх національної команди на ОІ-2024 принесе членам команди великі кошти.

Володимир Зеленський спорт українці Україна Олімпійські ігри президент спортсмени

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