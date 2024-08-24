Зеленский рассказал о новых дальнобойных и скоростных ракетах для Украины

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Украины появились дроны, способные преодолеть расстояние в полторы тысячи километров. Кроме того, наше государство начинает применять против врага дроны-ракеты.

Такое заявление Зеленский сделал на своей странице в Telegram в субботу, 24 августа.

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"Это ракета-дрон, которая гораздо быстрее наших дальнобойных дронов. И более мощная. Это все детали, о которых я пока готов к открытому разговору", — отметил президент.

Глава государства также заявил, что Украина будет производить еще более мощные и дальнобойные ракеты.

Зеленский подчеркнул, что над производством новых ракет Украина работает в режиме 24/7.

Дрон-ракета "Паляниця"

Первый дрон-ракет "Паляниця" уже бил по территории России. Захватчики даже публиковали фото фрагментов.

Вторая "Паляниця" проходила летные испытания на полигоне.

Схема ракеты-дрона "Паляниця". Фото: соцсети

Применение ракет "Паляниця". Фото: соцсети