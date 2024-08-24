Зеленский рассказал о новых дальнобойных и скоростных ракетах для Украины

Зеленский сообщил о создании более быстрых дальнобойных ракет
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Украины появились дроны, способные преодолеть расстояние в полторы тысячи километров. Кроме того, наше государство начинает применять против врага дроны-ракеты.
Такое заявление Зеленский сделал на своей странице в Telegram в субботу, 24 августа.
Зеленский о новых ракетах
"Это ракета-дрон, которая гораздо быстрее наших дальнобойных дронов. И более мощная. Это все детали, о которых я пока готов к открытому разговору", — отметил президент.
Глава государства также заявил, что Украина будет производить еще более мощные и дальнобойные ракеты.
Зеленский подчеркнул, что над производством новых ракет Украина работает в режиме 24/7.
Дрон-ракета "Паляниця"
Первый дрон-ракет "Паляниця" уже бил по территории России. Захватчики даже публиковали фото фрагментов.
Вторая "Паляниця" проходила летные испытания на полигоне.
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