Зеленський розповів про нові далекобійні і швидкісні ракети для України

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в України з'явилися дрони, які спроможні подолати відстань у півтори тисячі кілометрів. Окрім того, наша держава починає застосовувати проти ворога дрони-ракети.

Таку заяву Зеленський зробив на своїй сторінці в Telegram у суботу, 24 серпня.

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"Це ракета-дрон, яка набагато швидша за наші далекобійні дрони. І потужніша. Це всі деталі, за якими я поки що готовий до відкритої розмови", — зазначив президент.

Глава держави також заявив, що Україна вироблятиме ще більш потужні та далекобійні ракети.

Зеленський наголосив, що над виробництвом нових ракет Україна працює в режимі 24/7.

Дрон-ракета "Паляниця"

Перший дрон-ракет "Паляниця" вже бив по території Росії. Загарбники навіть публікували фото фрагментів.

Друга "Паляниця" проходила льотні випробування на полігоні.

Схема ракети-дрона "Паляниця". Фото: соцмережі

Застосування ракет "Паляниця". Фото: соцмережі