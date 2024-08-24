Зеленський розповів про нові далекобійні і швидкісні ракети для України

Зеленський повідомив про створення значно швидших далекобійних ракет
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в України з'явилися дрони, які спроможні подолати відстань у півтори тисячі кілометрів. Окрім того, наша держава починає застосовувати проти ворога дрони-ракети.
Таку заяву Зеленський зробив на своїй сторінці в Telegram у суботу, 24 серпня.
Зеленський про нові ракети
"Це ракета-дрон, яка набагато швидша за наші далекобійні дрони. І потужніша. Це всі деталі, за якими я поки що готовий до відкритої розмови", — зазначив президент.
Глава держави також заявив, що Україна вироблятиме ще більш потужні та далекобійні ракети.
Зеленський наголосив, що над виробництвом нових ракет Україна працює в режимі 24/7.
Дрон-ракета "Паляниця"
Перший дрон-ракет "Паляниця" вже бив по території Росії. Загарбники навіть публікували фото фрагментів.
Друга "Паляниця" проходила льотні випробування на полігоні.
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