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Зеленский поздравил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием

18 июля 2024 22:41
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляен с переизбранием на должность главы Еврокомиссии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои приветствия Урсуле фон дер Ляйен с повторным избранием на пост главы Еврокомиссии. Глава государства пожелал политику успехов.

Об этом глава государства написал в Х в четверг, 18 июля.

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Президент пожелал фон дер Ляйен успехов в достижении значительных результатов для всех европейских граждан, а также усилении единства, оборонных возможностей и экономической мощи Европейского Союза. Он также акцентировал внимание на том, что Украина как потенциальный член Евросоюза намерена активно способствовать укреплению мира, безопасности и процветания на европейском континенте.

"ЕС — это разнообразная группа стран и сообществ, но именно это придает ему силы, силы в разнообразии. Я желаю президенту Комиссии всяческих успехов в обеспечении того, чтобы каждый извлек выгоду от этого коллективного роста и устойчивости", — написал Зеленский.

Напомним, Европейский парламент на состоявшемся в четверг, 18 июля, заседании переизбрал Урсулу фон дер Ляйен главой Европейской комиссии на второй пятилетний срок.

Ранее мы писали, что лидеры Европейского Союза согласились выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок на пост президента Европейской комиссии. 

Владимир Зеленский Европейский союз Еврокомиссия Украина Урсула фон дер Ляйен президент

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