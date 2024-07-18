Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляен с переизбранием на должность главы Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои приветствия Урсуле фон дер Ляйен с повторным избранием на пост главы Еврокомиссии. Глава государства пожелал политику успехов.

Об этом глава государства написал в Х в четверг, 18 июля.

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Президент пожелал фон дер Ляйен успехов в достижении значительных результатов для всех европейских граждан, а также усилении единства, оборонных возможностей и экономической мощи Европейского Союза. Он также акцентировал внимание на том, что Украина как потенциальный член Евросоюза намерена активно способствовать укреплению мира, безопасности и процветания на европейском континенте.

"ЕС — это разнообразная группа стран и сообществ, но именно это придает ему силы, силы в разнообразии. Я желаю президенту Комиссии всяческих успехов в обеспечении того, чтобы каждый извлек выгоду от этого коллективного роста и устойчивости", — написал Зеленский.

Напомним, Европейский парламент на состоявшемся в четверг, 18 июля, заседании переизбрал Урсулу фон дер Ляйен главой Европейской комиссии на второй пятилетний срок.

Ранее мы писали, что лидеры Европейского Союза согласились выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок на пост президента Европейской комиссии.