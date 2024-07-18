Зеленський привітав Урсулу фон дер Ляєн з переобранням на посаду голови Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський висловив свої привітання Урсулі фон дер Ляєн з повторним обранням на пост голови Єврокомісії. Глава держави побажав політикині успіхів.

Про це глава держави написав у Х в четвер, 18 липня.

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Президент побажав фон дер Ляєн успіхів у досягненні значних результатів для всіх європейських громадян, а також у посиленні єдності, оборонних можливостей та економічної потужності Європейського Союзу. Він також акцентував на тому, що Україна як потенційний член Євросоюзу має намір активно сприяти укріпленню миру, безпеки та процвітання на європейському континенті.

"ЄС — це різноманітна група країн і спільнот, але саме це надає йому сили, сили в різноманітності. Я бажаю президентці Комісії всіляких успіхів у забезпеченні того, щоб кожен отримав вигоду від цього колективного зростання та стійкості", — написав Зеленський.

Нагадаємо, Європейський парламент на засіданні, яке відбулося в четвер, 18 липня, переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії на другий п’ятирічний термін.

Раніше ми писали, що лідери Європейського Союзу погодилися висунути кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий п'ятирічний термін на посаду президента Європейської комісії.