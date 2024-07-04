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Зеленский поздравил полицейских с их профессиональным праздником

4 июля 2024 10:57
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Илья Рябинин
редактор
День Национальной полиции 4 июля — Зеленский поздравил правоохранителей
Владимир Зеленский вручает награду полицейскому. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В четверг, 4 июля, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Национальной полиции Украины. Поздравил правоохранителей с праздником и Президент Украины Владимир Зеленский.

Поздравление глава государства показал в своем блоге в Telegram.

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Глава государства опубликовал видео, где показана важная роль полицейских в условиях войны. Он поблагодарил всех правоохранителей, которые защищают Украину и обеспечивают правопорядок в тылу.

"Спасают после российских ударов. Эвакуируют с мест опасности. Помогают людям, пострадавшим от проявлений преступности. Но возвращают справедливость в Украину — фиксируют все обстоятельства и формируют доказательную базу российских преступлений войны", — подписал видео Зеленский, отметив, что именно полицейские помогают сохранять нормальность жизни в прифронтовых и приграничных районах.

Отметим, что дата празднования Дня Национальной полиции берет свое начало с 2015 года, когда первый взвод стражей порядка принял первую присягу на Софийской площади в Киеве. По этому поводу Новини.LIVE собрали подборку лучших поздравлений для работников правоохранительных ведомств.

Также недавно полицейские привлекли к ответственности мужчину, который обругал ветврача-ветерана в Одессе.

Владимир Зеленский полиция Украина поздравления профессии Нацполиция

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